Brick na Praça voltou em grande estilo, apesar das restrições sanitárias

Um belíssimo evento depois de um longo período sem a realização do Brick na Praça. A programação iniciou pela manhã e concluiu às 16h.

Foram cerca de 55 expositores, com um grande variedade de produtos como: artesanatos, roupas, calçados, alimentos coloniais, integrais, entre tantas outras opções.

A beleza de cada produto, o espaço amplo e o clima agradável, dentro de todas as regras que buscam a prevenção da Covid-19, auxiliou para mais uma consolidação do Brick.

O shopping ao ar livre mostrou a diversidade e a potencialidade do evento que sempre foi um sucesso. Todos os participantes, desta edição, já tinham cadastro realizado. Entretanto para as próximas os novos interessados poderão procurar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 3961-1741, para realizarem o cadastro.

A temperatura agradável também foi um convite para que, de forma tranquila, sem aglomerações, as pessoas pudessem aproveitar as ofertas e produtos. Empresas, Ongs, entidades e autônomos expuseram seus produtos no interior e na imediações da Praça Getúlio Vargas com uma distância recomendada entre os participantes.