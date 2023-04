Briga deixa dois homens feridos em São Gabriel; um deles em estado grave

De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, no Caderno 7, em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver um homem sendo espancado por outros três indivíduos, enquanto alguns moradores pediam para que parassem com as agressões. Os feridos foram socorridos pelo SAMU e encaminhados para a Santa Casa de Caridade.

O homem que ficou em estado mais grave apresentou lesões na cabeça, enquanto o outro envolvido na briga teve cortes pelo corpo. A Brigada Militar foi acionada e esteve presente no local para controlar a situação.

As autoridades ainda não divulgaram mais informações sobre a briga e os envolvidos. A população local está em alerta e preocupada com a violência na região.

Fonte e fotos: Caderno 7