Motorista morre em colisão entre carro e caminhão carregado de soja na RSC-153

Um homem de 64 anos morreu nesta sexta-feira (21) após um acidente entre um carro e um caminhão carregado com soja na RSC-153. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o acidente ocorreu por volta das 18h30 no km 226 da rodovia, em Barros Cassal, no Vale do Rio Pardo.

A vítima, que dirigia o carro, um Del Rey, morreu no local. O homem não teve a identidade revelada. O motorista do caminhão, de 47 anos, ficou ferido e foi levado para o hospital Frei Clemente, em Soledade.

A carga de soja do caminhão tombou com o impacto da colisão. A pista ficou parcialmente bloqueada durante a noite da sexta-feira, sendo completamente liberada por volta das 6h deste sábado. Veja a imagem abaixo.

A Polícia Civil investiga as causas e circunstâncias do acidente.

Homem morreu após acidente frontal entre um carro e um caminhão carregado com soja em Barros Cassal — Foto: CRBM/Divulgação