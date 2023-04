Briga em bar deixa duas pessoas feridas em Alegrete

Na madrugada deste sábado (22), uma guarnição da Brigada Militar se deslocou até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) devido a um atendimento de um homem de 20 anos com um corte na região cervical. De acordo com o relato do indivíduo, ele estava em um bar no bairro Centro quando um homem de 22 anos e uma mulher de 23 anos passaram a encará-lo e ameaçá-lo. Eles prometeram voltar mais tarde e, quando o fizeram, entraram em luta corporal. Durante a briga, o indivíduo foi atingido por um caco de vidro na região cervical e sofreu uma lesão.

Após a chegada da guarnição da Brigada Militar, as outras partes envolvidas foram contatadas, incluindo o homem de 22 anos e a mulher de 23 anos. Eles informaram que o indivíduo que acabou ferido havia começado a provoca-los e ameaçá-los. Para se defender, a mulher jogou uma garrafa de vidro em sua direção, mas não o acertou. Em seguida, o amigo dela partiu em sua defesa e acabou atingindo o indivíduo com um pedaço de vidro, causado em um corte na mão.

Os três envolvidos foram levados para a UPA para receber tratamento médico. Posteriormente, a guarnição da Brigada Militar os encaminhou para a Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrado o fato.