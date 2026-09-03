Brigada Militar apreende adolescente e encontra drogas escondidas em terreno

Um adolescente foi apreendido em flagrante nesta quinta-feira(3), no bairro Tancredo Neves, em Alegrete, durante uma ação da Brigada Militar realizada pela Patrulha Visibilidade. A ocorrência foi registrada nas proximidades dos trilhos de acesso ao bairro, onde os policiais localizaram o jovem em uma área de terreno que apresentava indícios de utilização para o fracionamento e armazenamento de entorpecentes.

Durante a abordagem, foram encontradas com o adolescente porções de maconha e cocaína, além de um aparelho celular. Na sequência das buscas realizadas nas proximidades, os policiais localizaram outras porções de drogas que já estavam acondicionadas, em circunstâncias que, segundo a polícia, indicavam possível preparação para comercialização.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

As buscas foram ampliadas para o terreno e levaram os policiais até um ponto onde havia drogas escondidas em um buraco. No local, foram encontrados diversos tijolos de maconha, totalizando pouco mais de 10 quilos da droga. O material foi apreendido pela Brigada Militar.

De acordo com informações que já haviam sido repassadas à polícia, a área estaria sendo utilizada para o armazenamento e o fracionamento de entorpecentes que teriam como destino a comercialização. A localização das drogas durante o patrulhamento reforçou a suspeita e resultou na apreensão do adolescente.

Após a abordagem, o jovem foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia de Alegrete, juntamente com o material apreendido. No local, foram realizados os procedimentos legais referentes à ocorrência.

Por se tratar de um adolescente, a identidade do apreendido não foi divulgada, em respeito à legislação que protege crianças e adolescentes.