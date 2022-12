Escoteiros do Grupo Ruy Ramos retornam depois da pandemia, em evento na cidade de Quaraí

Share on Email

Este, foi o grande evento escoteiro desde a retomada pós-pandemia, com o tema “De Volta à Natureza”.

Entre mais de 200 jovens que participaram, Alegrete foi representada pelo Grupo Escoteiro Ruy Ramos, único grupo filiado a UEB na cidade. “Foi um final de semana de muita alegria, conhecimentos, e aventuras para os lobinhos (as) e escoteiros (as) que fizeram muitas atividades legais, divertidas e educativas”- citou um dos coordenadores.

De acordo com informações, o 12º Distrito conta com grupos escoteiros vinculados a UEB – União dos Escoteiros do Brasil, da região Fronteira Oeste, das cidades de Alegrete, Quaraí, Uruguaiana, Livramento, Dom Pedrito e Rosário.

No 1º Acampa, a alegretense e escoteira Isabelle Bonazza Alves foi homenageada, pelos Chefes da Comissão Organizadora, entre os jovens que participaram por sua força de vontade e dedicação com que desempenhou todas as tarefas, mesmo quando esteve sozinha representando sua Patrulha.

Sua determinação rendeu diversos elogios de outros escoteiros e comoção de toda a chefia, presente no evento, quando conseguiu vencer, sozinha, um desafio que era pra ser realizado em grupo.

“Parabéns Isabelle, você foi uma verdadeira guerreira neste acampamento, deixou teu nome gravado no Distrito, elevou o nome do nosso Grupo e encheu de orgulho toda nossa Chefia e teus familiares”- destacam os demais integrantes do Grupo Escoteiro Ruy Ramos. O evento ocorreu nos dias 26 e 27 de novembro.

Mais informações:

O Grupo Escoteiro Ruy Ramos e o Movimento Escoteiro, tem como objetivo fazer com que as crianças participem de incríveis aventuras em contato com a natureza, façam novas amizades, adquiram espirito de grupo e de liderança. Além de desenvolver os aspectos físicos, afetivo, de caráter, espiritual, intelectual e social.