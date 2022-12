Real e Ser Ceva/Arena conquistam Jogos da Solidariedade

O maior torneio solidário da Fronteira Oeste já definiu campeões em três categorias.

Os Jogos da Solidariedade “Copa Carlos Amarante”, definiu na categoria Sub-7, o campeão 2022. A gurizada do Real venceu o Bola Brasil de Uruguaiana, na grande final decidida nos pênaltis, após um empate em um gol no tempo normal, o Real fez 3 a 1 e sagrou-se campeão.

A Defesa Menos Vazada no Sub-7 foi do vice-campeão Bola Brasil de Uruguaiana 9 gols sofridos e o goleador Davi da Silva (Bola Brasil) Uruguaiana com 9 gols.

Na categoria Sub-9, o título foi para o Bola Brasil de Uruguaiana, vice o Real que sofreu uma goleada de 6 a 0. O Clínica de Futebol Formação de Talentos Alegrete foi o terceiro colocado (melhor desempenho em toda a competição).

A Defesa Menos Vazada ficou com o Bola Brasil Uruguaiana com 8 gols sofridos; goleador Diogo Santos (Clínica de Futebol Formação de Talentos) Alegrete com 13 gols.

Já na na categoria Sub-13, o título foi conquistado pelo Serceva Arena A que fez 2 a 1 no Eliseos Futsal. A SE Real Alegrete foi o terceira colocada (desempenho toda a competição).

A Defesa Menos Vazada foi do Serceva Arena A com 10 gols sofridos; goleador Diogo Ross, do Eliseos Futsal Alegrete com 20 gols.

O idealizador da competição, professor Roger Severo agradeceu a todas equipes que disputaram a Copa Carlos Amarante 2022. Ex gerente da CAAL Supermercados foi um grande incentivador da competição por isso a justa homenagem em 2022.

Fotos: AJS