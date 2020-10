Brigada Militar doou brinquedos a centenas de crianças de Alegrete e Manoel Viana

Compartilhe















Uma ação de magnitude com poucos precedentes quando se relaciona à emoção e a felicidade de uma criança. O choro em cada rostinho, a alegria e a emoção de receber, para muitos, o primeiro presente do Dia das Crianças foi surreal. A ação Criança Feliz desenvolvida pela Brigada Militar teve um número magnífico de colaborações o que proporcionou que quase 700 crianças fossem contempladas. O encerramento da campanha que durou 20 dias foi a consagração em ver, na entrega de cada presente, a felicidade das crianças.

Com duas caminhonetes, que estavam com as carrocerias e os bancos traseiros transbordando de brinquedos, além de mais uma caminhonete que, com uma caixa de som, anunciava a ação chegando em cada bairro, a entrega dos brinquedos também contou com a presença do Leão, o mascote do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) e um PM Mirim. Aristóteles define que a alegria é a consequência de uma vivência, de um estado de realização pessoal e plenitude absoluta .

A entrega iniciou por volta das 15h e contemplou vários bairros. Muitas crianças já chegavam chorando nas viaturas. Dentre os pequenos, uma mãe solicitou para que um policial tirasse uma foto com o filho, o sonho do menino é ser policial militar. Muito mais que o presente, físico, a foto também irá eternizar esse momento para ele.

Na sequência, as viaturas realizaram entregas em outros bairros, no total foram cerca de 700 crianças agraciadas com um regalo, que, certamente não vão esquecer desse momento em que foram acolhidos pela Instituição.

De acordo com o Tenente Nei Machado, neste período de pandemia, a situação se tornou ainda mais difícil para muitas famílias. Levar essa esperança e ver o sorriso das crianças que receberam, neste dia, um presente que também simboliza toda pureza e essência de uma criança, pois a ação levou muito mais do que os regalos, também plantou a esperança e a alegria nos pequenos que são o futuro.Todo trabalho foi recompensador. O policial militar também citou que não imaginava que a campanha fosse ter a abrangência que teve e consequentemente o número de doações que iniciaram pelos próprios PMs e depois ganhou um número considerável de apoiadores, tanto de lojas, instituições e da comunidade alegretense. Além dos policiais que estavam de serviço, muitos outros, mesmo de folga, se disponibilizaram para as entregas.

A entrega dos presentes em Alegrete foi no início da tarde de ontem(9), já em Manoel Viana que também realizou a campanha, tendo em vista ser Estadual, a entrega foi na parte da manhã. Com a coordenação do Tenente Henrique, a Brigada Militar de Manoel Viana distribuiu cerca de 300 brinquedos. Na cidade vizinha, de acordo com o Tenente, a Instituição teve a parceria da ONG Viver a Vida que também auxiliou na distribuição dos brinquedos.

A campanha também teve a colaboração da comunidade e demais apoiadores. Porém, assim como, em Alegrete a participação inicial foi realizada pelos policiais militares. Entretanto o sucesso da ação se deve ao engajamento de todos os PMs, tanto em Alegrete como em Manoel Viana.

A ação foi desenvolvida em nível estadual. Onde a solicitação era de doações de brinquedos, máscaras, livros e jogos no quartel da Brigada Militar.

Para alegrar o Dia das Crianças em situação de vulnerabilidade, a Brigada Militar organizou uma ação para arrecadar doações de brinquedos, jogos e livros infantis. Desde o último dia 18 de setembro até o dia de ontem(9) de outubro a Brigada Militar, através dos policiais militares que atuam no 2° Esquadrão de Alegrete, e em Manoel Viana realizaram a Campanha Solidária Ação Criança Feliz.

A campanha teve por objetivo arrecadar máscaras de proteção, brinquedos, livros infantis e jogos que foram distribuídos às crianças carentes em comemoração ao Dia das Crianças.

De acordo com os policiais, neste ano, a dificuldade está ainda mais latente nas famílias em vulnerabilidade social, por esse motivo, a Instituição realizou a Campanha em todo Estado.

O amor de uma criança é o único sentimento incapaz de machucar. É o amor na sua maneira mais pura e genuína, o amor de quem quer ver o outro bem, independentemente do que for preciso fazer. É o amor de quem enxerga na felicidade do outro a própria felicidade. É o amor que cuida, que compreende e que cura qualquer mal. Os pequenos que mal sabem ao certo o que é amar nos ensinam mais que qualquer adulto é capaz. Para todas as dores da vida, um amor sincero de criança (autor desconhecido).

Flaviane Antolini Favero