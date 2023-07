Brigada Militar e GM de Alegrete realizam sineraço em homenagem ao policial militar morto em acidente trágico

Neste domingo, 23, às 11 horas, a Brigada Militar e a Guarda Municipal de Alegrete realizaram um sineraço em frente ao quartel do 2RPMon, em homenagem ao 2º sargento Sérgio Luiz Kuhn, de 55 anos, do 22º Batalhão de Polícia Militar (22º BPM). O evento ocorreu em memória ao policial militar que perdeu a vida em um acidente fatal ocorrido ao amanhecer de sábado(22).

De acordo com informações, o acidente ocorreu no km 5 da ERS 128, na localidade de São João, em Bom Retiro do Sul, no Vale do Taquari. O 2º sargento Kuhn estava pilotando uma moto quando foi atingido por um Jeep Renegade que trafegava em sentido contrário. A colisão frontal resultou em um incêndio, e ambos os veículos foram consumidos pelas chamas. O policial militar não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo a Brigada Militar, o motorista do Jeep Renegade era um jovem de 22 anos, que não sofreu ferimentos, porém, apresentava sinais de embriaguez. Ele foi preso em flagrante por homicídio culposo no trânsito.

A notícia do falecimento do 2º sargento Kuhn causou comoção e consternação na Brigada Militar, que emitiu uma nota oficial manifestando “profundo pesar” pela perda de um de seus valorosos membros. O sargento Sérgio Luiz Kuhn servia na BM desde dezembro de 1992, contabilizando 31 anos de dedicação e serviço à corporação. Em suas últimas funções, ele atuava no sistema de videomonitoramento eletrônico da BM em Lajeado. O policial deixa esposa e uma filha.

A corporação expressou solidariedade aos familiares e amigos do sargento Kuhn neste momento de dor e tristeza.