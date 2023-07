Aos 15 anos, Gabriel é uma voz que toca corações por louvores e inspiradora devoção

No universo da música gospel, é comum encontrarmos histórias emocionantes de artistas que encontraram na fé uma forma de superar desafios e tocar vidas. Um desses exemplos é Gabriel Rodrigues Bernardes, conhecido artisticamente como Gabriel Bernardes. Aos 15 anos, Gabriel já tem uma jornada repleta de superação e milagres, que o levaram a se tornar uma voz poderosa no louvor gospel. Sua história é um testemunho vivo do poder transformador da música e da fé em Deus.

Um início de vida desafiador:

Desde cedo, Gabriel enfrentou desafios que o tornaram ciente do poder de Deus e da importância da fé em sua jornada. Seus pais, que não podiam ter filhos, dizem ter recebido uma inspiração de Deus de que teriam uma criança que seria usada para impactar vidas por intermédio da música gospel. E Gabriel é a materialização dessa promessa.

Uma conexão com a música desde a infância:

Gabriel descobriu sua paixão pela música desde muito cedo, começando a cantar aos 5 anos de idade. Ao longo dos últimos 10 anos, ele tem se dedicado ao louvor e adoração, encontrando em Deus a fonte de inspiração para suas composições. Cada música que Gabriel cria é entregue a ele pela inspiração divina, sendo um canal de bênçãos para aqueles que ouvem suas criações.

Lidando com a adversidade:

Apesar de sua devoção à música gospel, Gabriel passou por momentos difíceis e enfrentou crises de depressão. Em momentos de profunda angústia, ele questionava a Deus sobre o motivo de sua tristeza. Foi nesses momentos que Deus lhe revelou que estava usando o improvável, como sua depressão, para tocar vidas e trazer almas para os seus pés. Em um dos momentos mais sombrios de sua vida, Gabriel encontrou a força para seguir adiante quando Deus lhe revelou uma canção inteira em seu coração, impedindo-o de tomar uma decisão fatal.

O propósito maior:

Gabriel Bernardes expressa gratidão pelo que Deus tem feito e ainda fará em sua vida. Seu desejo não é ganhar dinheiro ou fama, mas sim levar almas para o Reino de Deus. Sua missão é clara: por meio da música, ele busca alcançar pessoas, compartilhar seu testemunho de superação e transmitir a mensagem de esperança e amor divino. O alegretense busca impactar vidas e trazer transformação por intermédio de suas canções.

O clipe inaugural e além:

O primeiro videoclipe de Gabriel Bernardes, intitulado “Promessas”, está disponível no YouTube(link) e convida as pessoas a experimentarem a mensagem de Deus. Nele, Gabriel convida a todos a ouvirem as palavras que Deus tem para falar, revelando o poder de Sua promessa e a importância de confiar Nele.

Gabriel Bernardes é uma prova viva do poder transformador da fé e do amor de Deus. Sua história de superação, talento e devoção inspira não apenas os jovens, mas todas as pessoas que enfrentam desafios em suas vidas. Através de sua música e testemunho, Gabriel se tornou um instrumento divino para alcançar almas e trazer esperança às vidas daqueles que ouvem sua voz. Sua dedicação em levar a mensagem do evangelho é um exemplo de coragem e devoção, tocando corações e transformando vidas ao redor do mundo.