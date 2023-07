Vídeo: motorista foge de abordagem policial e veículo cai em banhado na ERS 566

No início da madrugada deste domingo(23), um acidente foi registrado na ERS 566, na localidade do Jacaraí, interior de Alegrete. De acordo com informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, o motorista, de 34 anos, afirmou estar trafegando do interior para a cidade quando perdeu o controle do veículo, saindo da pista e caindo em um banhado, ficando parte do veículo coberto pela água.

Segundo apurado pelo PAT, o acidente teria sido motivado pela tentativa de evitar uma abordagem policial da Brigada Militar, que estava em patrulhamento devido a outra ocorrência. O carro estava com o licenciamento vencido, e o condutor teria tentado fugir da fiscalização, o que culminou no acidente.

Felizmente, apesar do impacto do veículo no banhado, o motorista não sofreu ferimentos e escapou ileso. O HB20 foi retirado com o auxílio de um guincho. O homem que dirigia o veículo realizou teste do etilômetro e deu zero.