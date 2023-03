Brigada Militar encontra ossada humana no bairro Santo Antônio

Na manhã desta quinta-feira(2), os policiais militares localizaram, no mato que fica localizado no bairro Santo Antônio, uma ossada humana. Na área que fica próximo ao campo de futebol, final da rua Nelci Fontoura Pedroso, em Alegrete.

Mestre de bateria é esfaqueado em Alegrete

De acordo com os policiais, havia denúncias de que teria restos mortais humanos enterrados no local. Os PMs foram ao lugar indicado e perceberam que a terra estava com características de que tinha sido removida e posteriormente colocada. Diante disso, os policiais retiraram a terra e localizaram uma ossada humana. O local pode ser uma espécie de cemitério clandestino, onde as vítimas são “julgadas”, “condenadas” e executadas (tribunal do crime). Uma possibilidade é de que outras ossadas sejam encontradas.

Ministério Público se posiciona sobre Carnaval Fora de Época em Alegrete

A princípio, o corpo teria sido queimado antes de ser enterrado, entretanto, essa confirmação só será possível depois de perícia que também deverá apontar a identificação da pessoa por meio do Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Nos últimos dias, vários registros de pessoas desaparecidas foram realizados na Delegacia de Polícia de Alegrete.