Mestre de bateria é esfaqueado em Alegrete

Na madrugada desta quinta-feira(2), uma guarnição da Brigada Militar, foi acionada na UPA, em Alegrete.

Por volta das 03h, um homem de 50 anos deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento, com um ferimento de faca na região do abdômen.

De acordo com os policiais, ele estava recebendo atendimento médico e iria passar por cirurgia devido a gravidade do ferimento.

Foi feito contato com a companheira da vítima que relatou aos PMs, que eles estavam na quadra de ensaio de uma Escola de Samba e que o homem é mestre de bateria.

De acordo com a mulher, ao término do ensaio a vítima teve um desentendimento com um integrante da bateria, que desferiu um golpe de faca atingindo o abdômen do companheiro.

O suspeito de 23 anos não foi localizado. A guarnição encaminhou a mulher da vítima até a DP onde foi feito o registro do fato.