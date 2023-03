Alegretense é preso por receptação, na BR 290, em Rosário do Sul

O veículo estava com as placas adulteradas para tentar enganar os policiais nas fiscalizações. A abordagem ocorreu na BR 290 em Rosário do Sul.

Durante ação de combate ao crime na rodovia, policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao motorista de um Siena com placas de Jaraguá do Sul/SC. Em consulta aos sistemas, e ao fazerem a identificação veicular, os PRFs constataram que o carro estava com placas adulteradas, e que na verdade tratava-se de um Siena emplacado em Santo Cristo/RS. O carro havia sido roubado por dois homens armados na última sexta-feira em Portão/RS.

O condutor, 41 anos, natural de Alegrete, com antecedentes por tráfico de drogas, estelionato e roubo, disse que não sabia que o carro era roubado e que comprou o automóvel em Porto Alegre através de um aplicativo de vendas, e que havia pago a quantia de R$ 6.000,00, metade do valor de avaliação do veículo.

O criminoso foi preso por receptação e encaminhado para a polícia judiciária em Rosário do Sul juntamente com o automóvel. Os PRFs entraram em contato com o proprietário do Siena e o avisaram da recuperação do carro dele. Ele ficou muito feliz e mandou um áudio agradecendo à PRF pela recuperação do veículo.

Fonte: Gazeta de Rosário do Sul