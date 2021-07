Brigada Militar prende dupla e recupera moto em Alegrete

Share on Email

No início da madrugada desta segunda-feira(26), um trabalhador foi surpreendido por dois indivíduos, um deles armado com um revólver, ao chegar na casa de um amigo, no bairro Honório Lemes.

Segundo informações, um dos acusados com a arma em punho, anunciou o assalto e a vítima entregou a moto Honda. Entretanto, o que os assaltantes não esperavam era de que logo à frente, uma guarnição da Brigada Militar iria interceptá-los. Assim que o 190 foi informado do roubo, as viaturas iniciaram buscas e, numa rápida ação, prenderam os acusados. Desta forma, a moto foi recuperada.

O revólver utilizado por um dos acusados foi dispensado, assim que eles perceberam a aproximação das guarnições, e não foi localizado pelos policiais.

Os dois indivíduos de 20 e 21 anos, foram levados à Delegacia de Polícia onde foi realizado flagrante por roubo, conforme determinação do Delegado plantonista. A moto foi restituída ao proprietário.