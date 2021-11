Brigada Militar prende homem após assalto a posto de combustíveis em Alegrete

O indivíduo que portava um simulacro(réplica de uma arma), assumiu a autoria do roubo quando foi interceptado pelos policiais militares, no início da manhã deste domingo(28).

Conforme informações, dos policiais, o acusado chegou por volta das 6h20min, no estabelecimento comercial localizado na BR 290 e anunciou o assalto. Com um simulacro de pistola, ele ameaçou os dois funcionários e exigiu que entregassem o dinheiro e os celulares. Na sequência, fugiu a pé.

Diante das características do indivíduo, os PMs realizaram buscas e o identificaram em via pública, no bairro Getúlio Vargas. Ao ser abordado, na revista pessoal foram localizados os celulares dos frentistas e a quantia levada do caixa( 750 reais). O acusado que é conhecido como “Burrinho”, confessou a autoria do roubo.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Alegrete onde foi determinado pela Delegada de plantão, prisão em flagrante. Depois de ouvido, o indivíduo seria levado ao Presídio Estadual de Alegrete.