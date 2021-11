Miguel Schmidt Neto, crioulista e ex-patrão de CTG, morreu aos 90 anos

Share on Email

Criador de ovinos, bovinos e equinos, dedicou parte da vida ao Cavalo Crioulo. Miguel era um grande incentivador da raça Crioula na região e foi um dos fundadores do Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Alegrete que, neste ano, completou 40 anos de história.

Crioulista alegretense Miguel Schmidt Neto

A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos – ABCCC – em nota, expressou solidariedade à esposa,Tereza Gazapina Schimitd, aos filhos Guilherme e Carlos, e a todos os demais amigos e familiares. Também acrescentou a importância de todo trabalho e ações desenvolvidas por Miguel durante a sua trajetória.

O Sindicato Rural de Alegrete também fez uma homenagem:

O Sindicato Rural de Alegrete manifesta, em nome de sua diretoria, colaboradores e associados, seu mais profundo pesar pelo falecimento do produtor Miguel Schimidt Neto, ocorrido neste município. Sua vida foi dedicada à família e ao cavalo Crioulo, oportunidade que presidiu o Núcleo de Criadores de Cavalo Crioulo de Alegrete. Nossas condolências à família enlutada.

Além do legado de seus feitos, ele que também foi Patrão do Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas – CTG Farroupilha em 1974/ 1975.

O criador era um apaixonado pela pecuária. Miguel, como muitos o descrevem, era dono de um vasto conhecimento sobre o cavalo crioulo. Com sua simplicidade distribuía sabedoria, transformando-se uma referência para os apreciadores da raça.

O músico Marcos Torres fez a seguinte homenagem:

Alegrete perde um grande homem!

Neste sábado(27), perdi um grande amigo, meu vizinho em Alegrete. O vovô Miguel como eu o chamava carinhosamente.

Em vida foi um grande homem e na sua trajetória, Presidente do Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Alegrete , Patrão do CTG Farroupilha e Presidente do Sindicato Rural de Alegrete, mas fora isso, foi um ser humano incrível, sempre sorrindo, e rodeado de amigos.

Uma pessoa do bem, com um coração gigante. Eu, desde os meus 3 ou 4 anos de idade fugia da minha casa para ir brincar com o filho dele, o meu amigo de infância Carlos.

No último dia 3 de novembro eu fui em Alegrete e fiz uma visita a esse querido amigo, tomamos mate, muita prosa e risada, recordamos as nossas lindas lembranças do passado. Tempos bons que não voltam mais e, se eu soubesse que aquele encontro era uma despedida eu ficaria mais algumas horas contigo amigo.

Mas a vida é uma caixinha de surpresas…Vovô Miguel, muito obrigado por todo o amor e carinho que tu me deu, que Deus te receba de braços abertos, eu e a minha família bem entristecidos estamos de luto também. Descansa em paz vovô, um dia nos encontraremos…”- finalizou.