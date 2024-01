Associação dos Arrozeiros debate Selo Ambiental

Durante o encontro, foram abordados temas de extrema relevância para os produtores de arroz, destacando-se a prorrogação do prazo de adesão ao programa Paga Pedra.

Inicialmente programadas para o dia 18 de dezembro, as inscrições foram ajustadas devido às condições climáticas adversas, influenciadas pelo fenômeno El Niño que predominou ao longo do ano. Gustavo Thompson Flores, presidente da Associação, ressaltou a necessidade da prorrogação devido às dificuldades enfrentadas pelos produtores, que plantaram as áreas finais após o Natal devido à impossibilidade de operar máquinas em solos excessivamente alagados.

João Guedes Peres, um dos nomes da história da Rosas de Ouro, morre aos 82 anos

“A prorrogação do prazo de adesão ao programa Paga Pedra foi uma medida necessária diante das condições climáticas atípicas que impactaram a rotina dos produtores. Muitos deles tiveram que ajustar seus calendários de plantio devido ao El Niño, e a Associação dos Arrozeiros busca flexibilizar as exigências para apoiar esses agricultores”, enfatizou Flores.

Outro ponto de destaque na reunião foi o balanço do Projeto Verde Oliva, que conta com a participação de 20 soldados do 6º Regimento de Cavalaria Blindada (6 RCB). Os militares estão passando por treinamentos abrangendo todos os fundamentos das etapas da cultura orizícola, com aulas práticas realizadas em lavouras de produtores de Alegrete, contando com o suporte técnico da Associação.

A terceira pauta abordada nesta reunião inaugural do ano foi o Programa Selo Ambiental, realizado pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA). Este programa tem como objetivo distinguir os agricultores que adotam boas práticas em suas lavouras, destacando o comprometimento com a sustentabilidade ambiental.