Brigada Militar recupera, em via pública, bicicleta furtada

Uma bicicleta foi recuperada no final da tarde de quinta-feira(29), em Alegrete, após o proprietário receber uma informação de que a bike tinha sido visualizada na Zona Leste.

De acordo com informações, uma guarnição da Brigada Militar, foi acionada na Avenida Tiarajú devido a informações de que populares estavam com um indivíduo detido, em via pública, com produto de furto.

Em contato com a vítima, um homem de 27 anos descreveu que tinha localizado a sua bicicleta que havia sido furtada na noite anterior. Ela estava com um homem de 53 anos.

O suspeito, informou que teria pegado a bike com seu filho e estava utilizando para se deslocar até o trabalho. Diante dos fatos, as partes foram encaminhadas à DPPA onde a Delegada de Plantão determinou a lavratura de registro simples por receptação. Desta forma, a bicicleta foi restituída ao proprietário e o homem ouvido e liberado.