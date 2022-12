Calçadão segue para segunda etapa da obra de revitalização

Com o término da obra do espaço da rua estreita, no meio do calçadão, (traffic calming) para dar acesso a moradores e carga descargas em lojas da área ( área de recuo) que ainda não foi concluída, seguem os trabalhos. A obra esta orçada em 150 mil reais.

E conforme o Vice-prefeito e secretário de planejamento, Jesse Trindade dos Santos vão ser colocados balizadores ao longo do perímetro da rua.

A segunda etapa da obra contempla novos bancos e a revitalização das luminárias, com lâmpadas de led no calçadão Hélio Ricciardi.

O Vice-prefeito acredita que a área vai ficar valorizada e novas empresas tendem a se instalar no local. A entrega do espaço com todas as melhorias, deste importante espaço público de Alegrete, esta prevista para este mês de janeiro.