Brutalidade sem limite: mãe e filha são agredidas com serrote e relho por homem embriagado

A solicitação foi de uma vítima de 35 anos, que informou ter sido agredida juntamente com sua filha de 17 anos pelo companheiro de 51 anos, o qual apresentava sinais de embriaguez.

De acordo com o relato das vítimas, as agressões foram causadas por um relho e um serrote. Durante a abordagem policial, apenas o relho foi encontrado e apreendido como prova. Diante dos fatos relatados, as partes envolvidas foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde as vítimas passaram por exames médicos, incluindo a realização de exames (Raio-X), a fim de avaliar a gravidade das lesões.

Após, foram encaminhadas à Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência. Na DP, o acusado foi autuado em flagrante por crimes de agressão e violência doméstica, de acordo com a legislação em vigor.