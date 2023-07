Festividades neste fim de semana marcam os 63 anos do CTG Vaqueanos da Fronteira

Share on Email

As festividades começaram na segunda-feira, dia 3, com um evento muito aguardado: o famoso café oferecido pelo CTG aos seus sócios, frequentadores e apreciadores.

Os presentes puderam desfrutar de um delicioso e tradicional chimarrão e café acompanhados de quitutes típicos da região. O ambiente aconchegante e as conversas animadas fizeram desse encontro um momento especial de confraternização entre os amantes da cultura gaúcha.

Dando continuidade às festividades de aniversário, no dia 7 de julho, ou seja na sexta-feira, foi realizado o torneio de truco do CTG. Dezessete duplas participaram do evento, incluindo vários representantes da própria entidade. A competição foi acirrada proporcionando momentos de pura descontração e camaradagem entre os participantes.

Ao final do torneio, os resultados foram anunciados. A dupla Augusto Pereira (Bixiga)/Patrique Pontes conquistou o primeiro lugar, seguida por Beto Araújo/Leandro Bastos (Nando) em segundo lugar. O terceiro lugar ficou com Antônio Marcos Costa/Ataíde. Já o quarto lugar foi dividido entre as duplas Luiz Camargo e Henrique Guimarães e Olmiro Porto/Leonardo Porto.

O CTG, representado pelo seu Patrão Flávio, expressou sua gratidão a todos que prestigiam o evento e pelo sucesso das comemorações. Além disso, o CTG aproveitou a oportunidade para convidar toda a comunidade a participar do próximo evento do aniversário, que acontecerá neste domingo(9), onde será servido um almoço especial em comemoração ao aniversário da entidade.

O cardápio inclui churrasco, arroz e maionese, por um valor de R$ 30,00 por pessoa. Os convites estão à venda na portaria do CTG, e também serão disponibilizados a partir das 10h de hoje.

Para encerrar as festividades de aniversário, o CTG promove neste dia 9, a partir das 20h, uma grande domingueira. O evento contará com a presença do prestigiado grupo Que Barbaridade, diretamente de Uruguaiana. Os ingressos para o baile terão o valor de R$ 20,00.

O CTG Vaqueanos da Fronteira convida a todos os apreciadores da tradição gaúcha e a comunidade para participarem desses eventos e celebrarem juntos os 63 anos de história e cultura da entidade.