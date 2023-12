Buscas por Tânia Franklin no Rio Ibirapuitã contam com reforço de mergulhadores

A ação foi desencadeada após o desaparecimento de Tânia Mara Franklin Pereira, de 48 anos, que enfrentava um quadro de depressão e, segundo os familiares, é resistente ao tratamento.

A família de Tânia, composta por seu filho Mateus, nora Eduarda, dois irmãos e o esposo Valmor, junto com uma cunhada, acompanham de perto o trabalho das equipes. Tânia trabalha como servente no Polo da Conceição, e o educandário não teve atividades neste dia.

Vigilância Sanitária autua lanchonete por falta de higiene

A alegretense saiu de casa na tarde de ontem (10) em sua moto Biz em direção à Ponte Branca na BR 290, quando um pescador ouviu um grito e avistou algo no Rio Ibirapuitã e imediatamente acionou os Bombeiros e a Brigada Militar. No entanto, as condições adversas, com correnteza intensa e nível do rio acima do normal (mais de 4 metros), tornaram as buscas desafiadoras desde o início.

Bajes Nunes: o poeta das coisas simples do cotidiano

As operações de resgate, iniciadas com uma embarcação, contaram inicialmente com militares de Alegrete. Já no início desta manhã, houve o apoio do mergulhador de Uruguaiana, Gerley, e por volta das 10h, o reforço do bombeiro de Santa Maria, soldado Roger, e do mergulhador soldado Réquia. Da equipe local, o sargento Ramos, soldados Marcelo, Quadros, Martins e Bruno fazem parte da guarnição.

Ao longo da manhã, a embarcação percorreu o trecho do Rio Ibirapuitã entre a Ponte Branca e a Ponte Borges de Medeiros. Uma avaliação sobre o ponto de mergulho foi realizada, e os mergulhadores estão integrados às operações. O desaparecimento de Tânia foi registrado por volta das 17h.