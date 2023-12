Alegrete terá semana com muito sol, chuva e calor

A semana inicia com sol em quase todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, mas com temperatura não tão elevada e acompanhada de nuvens, com períodos de maior nebulosidade. Isso também pode ocorrer em Alegrete.

A segunda-feira (11), terá sol com algumas nuvens. Embora a mínima registrada de 15ºC logo ao amanhecer, durante o dia a máxima chega aos 31ºC. Amanhã (12), o calor aumenta e os termômetros vão a 33ºC. Nos dois primeiros dias da semana não há previsão de chuva, segundo o site meteorológico Climatempo.

A partir de quarta-feira (13), a chuva ganha força e até sexta a precipitação estimada é de 55 milímetros. Ainda na quarta-feira (13), são esperados cerca de 25mm. O dia terá sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva à qualquer hora.

Para quinta-feira (14), o sol aparece com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia (20mm). À noite o tempo fica firme. A temperatura varia entre 22ºC e 31ºC. Na sexta-feira (15), a máxima encosta nos 35ºC. O dia já começa quente (23ºC). Sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A previsão é de 10mm, com 80% de possibilidade de ocorrer.

Até o dia 11, já choveu 69 mm em Alegrete em dezembro, o que representa 51% da média normal para o mês. Segundo dados combinados de estações meteorológicas e satélite do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).