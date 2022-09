CAAL participa da Semana de Competitividade em Brasília

Share on Email

A Semana de Competitividade foi um evento promovido pelo Sistema OCB (Organização das Cooperativas do Brasil), em Brasília-DF.

O evento realizado em 4 dias apresentou as principais temáticas através de uma feira de produtos feitos pelas cooperativas, mesas redondas, labs, espaço de intercooperação, rodada de negócios internacional e outras atividades de interesse das cooperativas afiliadas.

“Foi um momento de cultura de inovação, liderança para o futuro, ESG e inteligência de mercado para tornar o coop mais competitivo e conectado com o futuro”, resumiu o presidente da CAAL, José Alberto Pacheco Ramos, que representou a cooperativa alegretense.

O presidente Ramos participou ativamente do evento, interagindo em diversos momentos e, principalmente, sendo o embaixador do arroz Saboroso neste importante evento do cooperativismo brasileiro.

Foto: CAAL