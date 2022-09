Pequenos da EMEI Euclides Lisboa trabalham a Semana da Pátria

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Estamos na Semana da Pátria e as escolas trabalham o tema de forma especial.

A EMEI Euclides Lisboa com um olhar especial realizou trabalhos com seus pequenos. A professora Rosângela Caiçara Anhaia diz que mostrou o valor do Brasil e o que é preciso para ser independente e o como devemos respeitar nossa Pátria em cada aspecto.

alunos trabalhando a Semana da Pátria

Eles demonstraram interesse e uma aluna em sua casa com a bandeira do Brasil cantou o hino, em frente a TV, o que havia feito com sua turminha na Escola.

Aluna da EMEI Euclides Lisboa cantando hino

Tudo foi ressignificado com interligações para que tenha sentido às crianças, diz a professora, porque é com os pequenos que devemos iniciar a cultuar valores pela Pátria, colegas, espaços e bens públicos, nosso patrimônio cutural, territorial, dentre outros.