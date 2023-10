‘Cabeça de Gato’ é executado a tiros em Alegrete

Share on Email

Segundo informações preliminares, a vítima, identificada como Sérgio Augusto Silva dos Santos, de 60 anos, conhecido como “Cabeça de Gato”, estava em sua residência localizada na rua Santana. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo quando saiu à frente de sua casa. Detalhes precisos sobre o número de projéteis que o atingiram ainda não foram divulgados, mas relatos iniciais indicam que foram pelo menos quatro que o feriram dos mais de 12 disparos realizados.

Não se sabe se Sérgio foi chamado para fora de sua casa antes de ser alvejado, um padrão que já foi observado em homicídios anteriores. A Brigada Militar está presente no local, e a Polícia Civil também foi acionada. A perícia, ao que tudo indica,virá de Santana do Livramento.

Este é o 12º homicídio registrado em Alegrete no ano de 2023, um número que coincide com o total de crimes(homicidios) ocorridos ao longo dos 12 meses do ano anterior.