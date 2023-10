Homem é atropelado por caminhonete em Alegrete

Share on Email

Na tarde de hoje(2), um homem foi atropelado na rua Luiz de Freitas, no centro de Alegrete. De acordo com informações de testemunhas, o acidente ocorreu quando o motorista de uma Nissan afirmou que seu veículo teria sofrido uma pane mecânica. Consequentemente, a caminhonete subiu na calçada, atingindo o pedestre que estava no local.

A vítima, de 51 anos, sofreu ferimentos na perna direita devido ao impacto. Na sequência, foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado para a Santa Casa de Alegrete.

O condutor da caminhonete permaneceu no endereço e declarou que iria acompanhar a vítima até o hospital para prestar assistência.