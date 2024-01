Cacequi: briga generalizada em rodeio deixa vários feridos

Share on Email

Uma briga generalizada ocorreu durante um evento de rodeio realizado num CTG na cidade de Cacequi, no domingo (28). Vídeos que circulam nas redes sociais capturaram o tumulto, mostrando pessoas envolvidas em confronto, algumas portando facas, e outras feridas, com vestígios de sangue visíveis.

A Brigada Militar foi acionada, porém, até o momento, não há informações detalhadas sobre detenções ou a extensão dos ferimentos sofridos pelos envolvidos.

A equipe de reportagem tentou contatar a administração do CTG por meio do número de telefone listado no Google, porém, até o momento desta publicação, não houve resposta.

