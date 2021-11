Homem sequestrou mulher e filha que mantinha em cárcere privado; foi preso em flagrante

Homem foi preso em flagrante pela Brigada Militar por cárcere privado e sequestro.

A ocorrência foi na Praça General Osório, onde os policiais militares foram dar apoio ao Conselho Tutelar. No endereço, foi constatado que a mulher e a filha do casal, estavam em cárcere privado. O acusado as mantinha trancadas dentro do imóvel e elas não eram autorizadas nem ao menos abrirem as janelas.

Segundo informações a situação estava acontecendo há mais de seis meses. O homem foi identificado e, transtornado, não aceitava acompanhar os policiais e o Conselho Tutelar até a Delegacia de Polícia.

Foi necessário algemá-lo e, desta forma todos foram à DP, onde a Delegada de Plantão determinou que fosse realizada o Auto de Prisão em Flagrante por Cárcere Privado e Sequestro.

A mulher desejou representar contra o acusado, assim como, solicitou medidas protetivas. Ela e a filha receberam o acolhimento do Conselho Tutelar de Alegrete.