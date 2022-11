CAE expõe aos vereadores as dificuldades para equacionar falhas na merenda escolar

Na última quinta-feira (17), durante a sessão ordinária da Câmara, as professoras Maria Lucia Berriel e Denise Aurélio, do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), explanaram ao conjunto de vereadores a forma como a instituição vem atuando, as dificuldades que enfrenta e as diferentes situações com as quais se

depara, no Espaço Regimental.

O Espaço Regimental foi uma proposição do vereador Vagner Fan e oportunizou amplo debate. Pela relevância do tema, vários vereadores sugeriram a convocação de Audiência Pública, com todas as partes envolvidas diretamente no processo da merenda escolar: Executivo, comunidades escolares e prestadores de serviço, além do CAE.

O Conselho é uma instituição independente e fiscalizadora, cuja gestão atual teve início em 2018. Mesmo na pandemia, foram criadas alternativas de acompanhamento do serviço e apontadas falhas. A própria Câmara convocou, durante a pandemia, a então secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, professora Ângela Viero, para esclarecimentos diante de denúncia de falta de merenda escolar durante a pandemia, quando foi assegurado que os problemas foram pontuais e as soluções encaminhadas.

A Câmara Municipal, mais uma vez, abre espaço para os conselhos municipais, dessa vez através de proposição do vereador Fan.

Os Conselhos são instituições participativas formuladas para deliberar sobre temas específicos, como saúde, educação, assistência social, contribuindo para a implementar políticas públicas no Brasil. Uma

sociedade democrática possui características específicas, e uma delas é a esfera da participação social.