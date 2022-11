Caiaqueiros do RS e Uruguai movimentaram as águas serenas do Ibirapuitã

“O evento foi fantástico” – descreveu um dos organizadores do I Encontro Internacional de Caiaqueiros no Pampa (EICAPAMPA), em Alegrete.

Acadêmica de Direito vai publicar TCC em livro patrocinado pela Polícia Civil

As águas do Rio Ibirapuitã foram palco de uma grande confraternização e um passeio que demonstrou mais uma vez, o potencial da cidade em realizar, inovar e fortalecer o turismo e as ações que cada vez mais evidenciam Alegrete e suas belezas.

O encontro foi uma promoção do Grupo de Caiaqueiros do Clube de Tiro Parceria Indoor, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR) da Prefeitura Municipal de Alegrete, Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Ibicuí e Instituto Federal Farroupilha.

Marcel Hastenpflug, citou que todos os participantes ficaram encantados com a programação e, principalmente, com o espaço no Sítio Santa Helena.

Justiça vai alertar Governo do Estado que situação do Presídio continua crítica

“Todos destacaram o lugar lindo e agradável. Até mesmo comentaram em realizar outro evento no local”- comentou.

Ao total, havia antecipadamente cerca de 90 inscritos, no sábado o número superiou 100 participantes, contudo, diante de algumas dificuldades enfrentadas por alguns, entraram no Rio 79 caiaques com 88 inscritos, pois também havia a opção de duplas.

Participaram 11 Municípios do Estado, assim como, Artigas e Rivera-UY. O evento contou com muitas famílias, pais e filhos, casais, irmãos e amigos. No sábado, à tarde, foi realizado um passeio de caiaque nas imediações do local(sítio Santa Helena) e à noite, ocorreu um jantar de confraternização e a pernoite foi um acampamento no sítio.

Um grande soldado da nobre missão de salvar vidas vai para a reserva

No domingo(6), pela manhã, a largada foi às 8h, do Sítio Santa Helena, até os fundos do BE COMB BLD, sendo que, na Ponte Borges de Medeiros, os participantes contaram com uma plateia entre amigos, familiares, curiosos e imprensa. Posteriormente foi realizado um almoço aberto à comunidade conforme adesão, no CTG Farroupilha. Sendo que, a SEDETUR organizou um roteiro turístico para atendimento às famílias enquanto os(as) Caiaqueiros (as) estavam na água.

Objetivo de proporcionar momentos de descontração e integração entre caiaqueiros foi meta alcançada na sua plenitude, pois todos aplaudiram e comemoraram a iniciativa.

Vídeo Willian P Paim

Vídeo: Vídeo Willian P Paim

Fotos: Alegrete Tudo