Justiça vai alertar Governo do Estado que situação do Presídio continua crítica

Após alterar regras na busca de adequação aos esforços para assegurar a segurança e a ressocialização dos apenados, o Juiz da Comarca de Alegrete, Rafael Echevarria Borba, retornou no último dia 31, ao presídio estadual de Alegrete.

Em mais uma inspeção judicial, embora todos os esforços realizados, as condições continuam péssimas e o presídio continua superlotado. Na última segunda-feira (31), havia 165 apenados num prédio projetado para 59 presos em regime fechado.

Na fiscalização presencial ao Presídio Estadual de Alegrete, o Juiz Rafael esteve acompanhados da Presidente do Conselho da Comunidade Jo Ellen da Luz, atenderam à liderança dos presos que não relatou nenhum tipo de reclamação.

O magistrado destacou o excepcional trabalho dos policiais penais e da equipe técnica, diante da estrutura deficitária encontrada. A novidade no entanto, ficou por conta da instalação do scanner corporal.

Sem as reformas executadas e a transferência de presos não realizadas, restou ao Juiz Rafael Echevarria Borba, determinar comunicação ao Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça e o Ministério Público para tomarem as medidas que entenderem pertinentes ao caos carcerário em Alegrete. O caso também foi inserido no sistema do Conselho Nacional de Justiça.

Conforme o Juiz Rafael, esta situação pode caracterizar crime de desobediência de ordem judicial e improbidade administrativa. O Ministério Público e a corregedoria do Tribunal de Justiça foram cientificados da situação na casa prisional. Em mais uma fiscalização, ficou evidenciado que o Governo Estadual ignora as determinações judiciais relativas à interdição parcial do presídio de Alegrete.

Fotos: reprodução