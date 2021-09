Acadêmica de Direito vai publicar TCC em livro patrocinado pela Polícia Civil

Acadêmica do curso de Direito irá publicar TCC em livro promovido pela Polícia Civil/RS.

Manoella Machado Fagundes, de 27 anos, é acadêmica do curso de Direito Campus Alegrete – URCAMP, cursando o 10º semestre. A alegretense produziu seu trabalho de conclusão sobre os mecanismos adequados de solução de conflitos, abordando a justiça restaurativa dentro do projeto mediar da Polícia Civil.

Ao ser questionada sobre a escolha do tema, Manuela comenta que buscou unir seus estágios que agregaram seu currículo ao longo dos anos. Seu primeiro passo foi na delegacia de polícia, onde teve oportunidade de fazer o curso de Formação de Mediadores Polícia Civil/RS, e se apaixonou pela forma que os conflitos são selecionados por forma de justiça restaurativa.

“Após, fui fazer estágio no Ministério Público, na 1ª Promotoria de Justiça Cível, que é responsável pelos delitos que envolvem a lei Maria da Penha, diante disso, pensei em juntar meus dois estágios e fazer algo útil para a sociedade e aprofundar meus estudos neste tema.”

Segundo o comissário Prates, o objetivo da publicação deste material em um livro, no formato de artigo, é para que sejam divulgadas as narrativas dos mediadores da Polícia Civil, caso da acadêmica que terá a exposição de suas experiências, promovendo a iniciativa da Polícia Civil em tratar conflitos na fase pré-processual.

Mediadores Polícia Civil/RS

“Mais que desafogar o judiciário, a ideia é devolver às partes o poder resolutório sobre suas vidas e conscientizá-las sobre o uso do diálogo racional como meio de solução para os problemas. Ainda mais que na parte criminal sabemos que os efeitos da espiral de conflitos inicia geralmente em injúria ou vias de fato e pode chegar a um homicídio.” Encerra o Comissário.

Fabiane Segabinazzi Pilecco, coordenadora do curso de Direito campus Alegrete, ressalta a importância de promover a integração dos estudantes com o mundo científico “A participação de nossos acadêmicos e a produção científica que a URCAMP tem feito é de extrema importância e relevância no mundo prático na sociedade atual, diante disso, nosso papel de promover realmente a transformação da sociedade no entorno da academia se faz eficaz”.