Caixa continua fechada para manutenção no sistema hidráulico que provocou queda do teto

Um problema hidráulico, na caixa d’água da única agência da Caixa Econômica Federal em Alegrete, fez com que parte do forro em gesso caísse e provocasse vazamento para as salas do prédio do banco. Essa situação fez com que na terça- feira(27), a Caixa amanhecesse com parte do teto no chão e água empossada na sala de auto atendimento e forte vazamento. O problema atingiu todo o banco e foi impossível abrir ao público.

Conforme apurado pelo PAT, um engenheiro veio a Alegrete verificar de perto o incidente e a previsão é que a manutenção continue nesta quarta- feira(28). A reabertura da agência na Rua Vasco Alves, provavelmente, conforme a gerência será na próxima quinta-feira (29). Enquanto isso, a indicação é que clientes busquem os canais de atendimentos, on line, ou nas lotéricas da cidade.