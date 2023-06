A profissional integra a equipe de profissionais do Fluir Alegrete e nesta edição aborda o tema: “Educação Nutricional na Infância e Adolescência”. A Nutrição infantil chega para alertar a imensa importância dos cuidados com a alimentação desde a infância.



O bom desenvolvimento físico e intelectual depende da alimentação.

O foco da Nutrição infantil é a saúde e o bem estar.

O cuidado começa ainda na gestação da mãe, passando pelos primeiros dias de vida e seguindo até a adolescência. A alimentação é a base para uma vida saudável!



Através da Educação Nutricional é ensinado sobre os alimentos e seus nutrientes, a importância de ingerirmos uma alimentação natural e variada e tudo mais relacionado à alimentação.

A Nutricionista ensina de forma lúdica, como se alimentar e viver bem, com bons hábitos. Através de brincadeiras, jogos, vídeos e muita conversa. Com respeito e empatia os resultados surgem.



A educação nutricional também é feita com as famílias. É orientado sobre planejamento, rotina, autonomia e tudo mais que ajude a evoluir com as crianças e adolescentes. Também é falado sobre a prática de tudo que é ensinado, deve ser nas casas de cada um, junto as suas famílias, que é onde há segurança e os exemplos que devem acontecer.



Paciência e persistência devem ser trabalhadas para caminhar no processo que pode ser de curto, médio, longo ou muito longo prazo. Cada criança tem o seu tempo para os resultados mais esperados.

Com uma boa Educação Nutricional é possível prevenir patologias como obesidade, diabetes, hipertensão, ansiedade, depressão, alergias, transtornos alimentares. Pois através da Educação conseguimos organizar os bons hábitos.

Os contatos do Fluir Alegrete são:

Pelo Whatsapp: (55) 99909-0814, fixo (55) 3422-4642 ou pelo link https://donlink.me/fluir-alegrete/?fbclid=PAAabGwYNB05Qh3cyZmZA2x4hTy0q63mAKewRoVZiYjX6bfsgjjynKHXNzyRo

O Fluir Alegrete está situado na rua Coronel Cabrita, 266, Centro de Alegrete.