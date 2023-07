Caixa paga novo Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 8

Desde março, o Bolsa Família paga outro adicional, de R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos. Dessa forma, o valor total do benefício poderá chegar a R$ 900 para quem cumpre os requisitos para receber os dois adicionais.

Em Alegrete o número de beneficiários que recebem o Bolsa Família, chegou perto dos 4000. O município está na 34º colocação nas cidades que mais possuem beneficiários do programa.

Neste mês, passa a valer a integração dos dados do Bolsa Família com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Com base no cruzamento de informações, 341 mil famílias foram canceladas do programa por terem renda acima das regras estabelecidas pelo Bolsa Família.

