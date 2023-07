Decisão sobre caso Fábio Perez será anunciada nesta sexta em Alegrete

Depois de mais de dois meses de trabalho, a comissão de veredaores que apurou as denúncias, ouviu testemunhas, de ambos os lados, sobre possíveis irregualaridades cometidas pelo vereador Fábio Pérez – Bocão ( eleito com 2.249 votos), enquanto no exercíco de seu mandato parlamentar o caso terá um veredito. O relatório concluído pela comissão integrada pelos vereadores Cléo Trindade, Itamar Rodriguez e Jaime Duarte foi entregue à mesa diretora do Poder Legislativo há mais de de uma semana.

O anúncio do que foi decidido, neste caso, será neste dia 28 em sessão pela manhã no Plenário Gaspar Cardoso Paines. A reportagem tentou contato com vereador Fábio Perez e até o momento da postagem não obteve retrorno.

Entenda o caso:

A Mesa Diretora, de posse da análise prévia da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, bem como das provas anexadas ao referido documento, em vista dos indícios encontrados e noticiados à Comissão por meio do ofício nº 170/2022 da Presidência, formalizou denúncia em face do Vereador Fábio Perez, para que sejam analisados os fatos, consoante o Decreto Lei 201/67 e ao final seja decidido pelo Plenário pela sua cassação ou não.

Em síntese, o denunciante refere que o Vereador denunciado “se utiliza do seu cargo para retirar dos seus Assessores valores indevidos ou solicitar para que os mesmos realizem atividades aos quais não são de sua obrigação, como, por exemplo, pagar contas particulares do Vereador, realizar recargas de celulares para seus familiares com o rendimento do próprio Assessor, além de atitudes homofóbicas com relação ao mau comportamento dentro da casa, onde o mesmo se sentia ofendido e constrangido pelo seu modo de agir”. Ainda, relatou que o Vereador denunciado “lhe impunha que mudasse seu jeito de ser”. Anexou algumas provas (Print’s de mensagens e áudios, comprovantes de pagamentos de faturas de energia elétrica, recarga de celular e internet) e solicitou que outros ex-assessores também sejam convocados para testemunharem seu relato”.