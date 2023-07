Prevenção de acidentes no trabalho| Alegrete tem um serviço vital para proteger os trabalhadores

Essa data é essencial para refletir sobre os desafios enfrentados no ambiente de trabalho e a importância de garantir a saúde e segurança dos trabalhadores.

Alegrete conta com um importante recurso para promover a saúde dos trabalhadores, o Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), que é um serviço vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS). O CEREST possui abrangência regional, atendendo não apenas Alegrete, mas também os municípios da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde.

Criminosos que são presos, ouvidos e liberados, virou rotina e atos banalizam a criminalidade

Criada pela Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 3 de 28 de setembro de 2017, a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST) é um marco regulatório que visa disseminar ações de Saúde do Trabalhador em articulação com as demais redes do SUS. O CEREST se enquadra nesse contexto e atua como um serviço gratuito, seguindo os princípios e diretrizes do SUS, para prestar assistência integral aos trabalhadores, independentemente do tipo de vínculo empregatício.

Por ser um serviço especializado de Média/Alta Complexidade, o CEREST é acionado mediante encaminhamento da rede de atenção básica do SUS, seguindo um sistema de referência e contra-referência. Isso significa que todo trabalhador que busca atendimento no CEREST deve possuir encaminhamento prévio dos profissionais da rede básica, que estabelecerão o nexo entre a doença ou acidente e o trabalho. É importante que o paciente apresente documentos como o Relatório Individual de Notificação do Agravo (RINA) ou a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT). Além disso, é necessário portar o Cartão SUS e quaisquer exames prévios já realizados.

Magda e suas “filhas”, uma inconteste demonstração de amor aos animais

Ao chegar ao CEREST, o paciente será acolhido pela equipe de enfermagem para uma avaliação inicial. Em seguida, a triagem e o atendimento serão realizados pelos demais profissionais da equipe, visando uma abordagem integral da saúde do trabalhador.

O renascimento depois de uma tragédia: alegretense descreve suas fraturas e traumas e a perda de um filho

O CEREST presta suporte técnico para a atenção integral em Saúde do Trabalhador, com ações que englobam Prevenção, Promoção, Diagnóstico, Tratamento, Reabilitação e Vigilância em Saúde dos Trabalhadores e Trabalhadoras, tanto urbanos quanto rurais. Essa iniciativa é fundamental para garantir que os trabalhadores estejam amparados e protegidos, contribuindo para um ambiente laboral mais seguro e saudável.

Neste Dia Nacional de Prevenção a Acidentes do Trabalho, é importante reforçar a relevância do CEREST em Alegrete, bem como a conscientização sobre a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais em todos os setores da sociedade.

Segundo levantamento do Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho, o Brasil registrou 2,5 mil óbitos e 572 mil Comunicações de Acidente de Trabalho em 2021, um aumento de 30% em relação ao ano anterior. Ainda de acordo com a plataforma, no mesmo ano, houve mais de 153 mil concessões de auxílio-doença acidentário e 4 mil aposentadorias por invalidez decorrentes de acidentes. E os gastos com benefícios previdenciários ultrapassaram R$ 17 bilhões em auxílios-doença acidentário e R$ 70 bilhões em aposentadorias pela mesma causa, conforme dados do INSS.