Pai agredido pelo filho, na BR 290, é socorrido por motoristas que passavam na rodovia

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na tarde de sexta-feira(30), uma ocorrência de violência entre pai e filho, mobilizou duas guarnições da Brigada Militar, na BR 290, em Alegrete.

De acordo com informações dos policiais, a denúncia era de que um homem de 36 anos estava detido por populares depois de ter sido visualizado agredindo o progenitor.

No local, os PMs falaram com o pai do indivíduo que relatou ter sido agredido fisicamente pelo filho, pois o acusado queria que ele entregasse o carro.

O homem disse que o filho é alcoólatra e estava em Uruguaiana, mas que devido ao problema com alcoolismo, não pode ficar no trabalho, por esse motivo, a ideia era levar o filho para o interior do município, porém, o indivíduo estava descontrolado e embriagado.

Quando percebeu que seria levado para o interior, o acusado passou a agredir fisicamente o pai, sendo assim, o homem estacionou o carro. Quando alguns motoristas que passavam pela rodovia visualizaram a cena, pararam e saíram em defesa da vítima.

O indivíduo acabou agredido e sofreu com lesões na face. Na sequência, precisou ser levado à UPA para atendimento. Já o pai foi encaminhado à DP para registro.

No plantão, disse que não queria representar criminalmente contra o filho, mas desejava fazer a ocorrência na busca de uma internação compulsória. Ele foi orientado pelos policiais.