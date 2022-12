Belmonte: vamos aproximar cada vez mais o parlamento dos bairros e interior do município

O vereador já exercera essa função no primeiro ano da Legislatura anterior. Formulamos cinco perguntas ao futuro presidente, que tomará posse nesta quinta-feira (29), em solenidade a partir das 18h, no Plenário Gaspar Cardoso Paines.

01 – O senhor assumirá novamente como presidente da Câmara Municipal de Alegrete. Quais as suas expectativas?

LB: Dar continuidade ao trabalho que a atual mesa diretora vem realizando frente ao Poder Legislativo, ocasião que ao final de 2021, compomos um bloco pluripartidário (Progressistas, PDT, Republicanos e PT, e também aproximar cada vez mais o parlamento alegretense dos bairros e interior do município, através de descentralizações, bem como ampliar o atendimento ao público através da Escola do Legislativo.

02 – Qual a diferença entre o vereador Luciano Belmonte de 2017, ano em que presidiu o Legislativo pela primeira vez, e o vereador Luciano Belmonte de agora?

LB: Experiência (fui presidente em 2018)

03 – Como o senhor projeta as relações humanas com as equipes de trabalho do Legislativo, funcionários efetivos ou cargos de confiança?

LB:Temos um setor de RH capacitado e com a incumbência de dar assistência e treinamentos a todos, para cada vez mais qualificar o quadro de servidores do Poder Legislativo.

Anilton Oliveira destaca avanços da Câmara em 2022

04 – Como o senhor compreende as relações entre os Poderes Executivo e Legislativo?

LB: Poderes distintos e harmônicos , zelando pela independência dos mesmos e principalmente trabalhar pelo bem geral da população alegretense.

05 – Quais as suas expectativas para o Legislativo em 2023?

LB: Proporcionar aos alegretenses uma maior participação de todos junto ao parlamento municipal, concluir a revisão do regimento interno do Poder Legislativo, para dar maior segurança ao processo legislativo, também dar início a execução da reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal, e também executar políticas públicas de inclusão no âmbito do Poder Legislativo