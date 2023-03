Calor continua na primeira semana do outono e previsão é de chuva fraca

Share on Email

Nesta segunda, o calor ainda marca presença com previsão de marcas elevadas de temperatura. Nesse dia de transição do verão para o outono, predomina ainda as condições meteorológicas da estação mais quente.

Portanto, a previsão é de sol e calor intenso em mais uma semana. Da tarde para a noite o calor associado a umidade estimula a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical com expectativa de pancadas de chuva isoladas.

Segundo a previsão, a máxima chega aos 36ºC entre hoje e amanhã. A tendência é de chuva fraca até a próxima quinta-feira (23). O volume se confirmar a meteorologia pode chegar a 10 mm. Na quarta (22), é o dia de maior precipitação segundo o Metsul, estão previsto 5.8mm e por conta disso, a máxima não passa dos 27ºC. Na sexta-feira (24), o calor aumenta e a máxima atinge 33ºC.

Foto: Eduardo Silveira