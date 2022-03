Calor e chuva neste fim de semana em Alegrete e região

Share on Email

A previsão é de que neste mês de março as temperaturas se mantenham quentes, mesmo já se aproximando para a nova estação que é o Outono.

Para este fim de semana com máximas em torno de 30º C, há previsão de chuva em Alegrete. A previsão de chuvas vai até o próximo dia 9 de março, o que vai diminuir em quase sua totalidade os efeitos da seca que destruiu o pasto nativo, lavouras e deixou sem água várias comunidades do interior.

Desde a última chuva bem significativa, na semana passada, em que em algumas localidades chegou aos 150 mm, produtores aguardam mais chuva para recuperar por completo os mananciais hídricos em sua totalidade e, logo iniciar o plantio das pastagens de inverno. Produtores de hortigranjeiros também já conseguem fazer canteiros e os psicultores recuperam a capacidade de açudes para manter a produção no interior do Município.

Os campos que foram destruídos pelas queimadas, em vários locais do interior de Alegrete, dão sinais de vida depois da última chuva.