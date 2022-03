Golpe no Instagram vende produtos das vítimas

Após o golpe da invasão do WhatsApp em que bandidos se passam por uma pessoa e pedem dinheiro para os contatos, há um novo que envolve o Instagram. Ele consiste em tomar a conta de alguém e tentar enganar as pessoas, oferecendo produtos nos Stories com preços bem abaixo dos praticados.

Segundo informações da vítima, ela visualizou uma publicação no perfil de uma prima, de um casal de amigos que estaria de mudança e, por esse motivo, estava vendendo alguns móveis e eletrônicos.

Ao se interessar por um televisor, a vítima entrou em contato com a prima por mensagem através do Instagran e fez a compra do produto. Até então, pensando que estava falando com a familiar, a mulher fez o depósito de 400 reais em uma chave Pix.

Porém, mais tarde soube que a conta do Instagran da prima tinha sido invadida e, que ela não estava oferecendo produtos, portanto, tinha caído em um golpe.

Essa nova artimanha dos estelionatários consta em invadir contas no Instagran e oferecer produtos com preços baixos. É preciso ter atenção em situações que possam representar esse golpe.