Calor prossegue e há previsão de pancadas de chuva para o fim de semana

Os próximos sete dias permanecerão quentes e haverá chuvas expressivas no Rio Grande do Sul. Na sexta (17), a presença de uma massa de ar quente e úmido manteve a grande variação de nuvens, com pancadas isoladas de chuva na maioria das regiões.

No sábado (18), o deslocamento de uma frente fria provoca chuva em todo o Estado. Para domingo (19), o ingresso de ar seco afasta a nebulosidade na maioria das regiões, mas ainda podem ocorrer chuvas isoladas nos setores Norte e Nordeste.

Na segunda (20) e na terça (21), o ar quente predomina, com tempo firme e temperaturas acima de 35°C na maior parte do Estado. Porém, a aproximação de uma nova frente fria provoca pancadas de chuva e trovoadas na Fronteira Oeste e na Campanha, com possibilidade de temporais isolados. O deslocamento da frente fria provoca chuva em todo o Estado na quarta (22), com risco de tempestades isoladas, sobretudo na metade Norte.

Em Alegrete, a sexta tinha uma possibilidade baixa de chuva, o que se confirmou ao longo do dia. Já para este sábado (18), a chance de precipitação aumentou para 90%, e são esperados cerca de 20 mm. Dia de sol com algumas nuvens. A previsão é de chuva rápida durante o dia e à noite. Para domingo (19), a possibilidade cai para 67% e são estimados 5 mm. Na segunda-feira (20), mais 5 mm com percentual de 80% para ocorrência de chuva. Em formas de pancadas, a chuva está prevista para ocorrer na parte da tarde.

Os volumes de chuva previstos devem oscilar entre 15 mm e 30 mm na maioria das regiões. Vale do Uruguai, Missões, Fronteira Oeste, Campanha e Zona Sul podem ter totais mais elevados, que devem oscilar entre 30 mm e 50 mm, podendo superar 60 mm em algumas localidades.

As informações são do Boletim Integrado Agrometeorológico 11/2023, elaborado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, em parceria com a Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), a Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural (Ascar) e o Instituto Rio Grandense do Arroz.