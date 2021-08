Por um gesto do bem e prudência, mulher tem imagem denegrida na internet

Ao realizar uma ação do bem, mulher é injuriada e tem nome exposto nas redes sociais de forma que está denegrindo a sua imagem e também poderá prejudicá-la na empresa onde trabalha pois é em um educandário.

De acordo com a mulher, ela estava no supermercado Peruzzo, na tarde de sexta-feira e localizou um aparelho celular marca LG dentro de um carrinho que estava disponível na área do estabelecimento comercial. Imediatamente, ao ver o aparelho, não pensou duas vezes e, com a intenção de ajudar e devolver para o verdadeiro dono, colocou a imagem do aparelho celular em sua rede social descrevendo o local que havia encontrado e colocando à disposição do proprietário.

Pouco tempo depois, uma jovem entrou em contato através do messenger e se identificou como filha da dona do celular. A jovem disse que a mãe reside no Durasnal e, que soube da perda e iria ficar com o aparelho até a mãe vir do interior. No mesmo instante, a vítima que encontrou o aparelho solicitou algumas informações como: senha, número do aparelho, nome da mãe da jovem, pois havia inclusive repassado o seu endereço para que a suposta filha fosse buscar o celular. Contudo, para surpresa dela, a jovem não sabia repassar as informações alegando que a mãe havia comprado o celular naquele dia e não sabia senha ou número. Porém, insistia em pegar o aparelho celular. Desconfiada, a vítima não respondeu mais e a acusada que passou a fazer várias postagens nas redes sociais com seu nome a difamando como se não quisesse entregar o aparelho.

A vítima ressalta que não sabe informar se o perfil utilizado pela jovem é verdadeiro ou fake. Ela procurou a Delegacia de Polícia e entregou o aparelho celular que ficou apreendido.

Acompanhe abaixo o diálogo: