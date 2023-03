Projeto cultural traz a Alegrete oficinas e shows com músicos renomados no RS

O Projeto Identidade Gaúcha propõe a realização de um evento cultural gaúcho aberto ao público, com apresentações de artistas e oficinas associadas ao tradicionalismo gaúcho.

Em Alegrete, neste final de semana, o evento será realizado no CTG Farroupilha, no próximo sábado e domingo com entrada gratuita.

De acordo com o produtor cultural e responsável pelo projeto Juarez Junior Paiva Malagnez, serão duas oficinas, no dia, e um show. “São oficinas de artesanatos, canto e dança – movimentando o setor cultural de Alegrete que é o Município que menos fez projeto da pela LIC – Lei de Incentivo à Cultura. Esse projeto na cidade tem o apoio da Prefeitura Municipal e do CTG Farroupilha” – disse Juarez.

Gaúcho da Fronteira, Cristiano Quevedo e Natália Guastuci serão as atrações musicais do evento, que ainda disponibilizará quatro oficinas culturais.

O Projeto Identidade Gaúcha 3ª edição será nos dias 18 e 19 de março, a partir das 18h.

O projeto tem o financiamento do Governo do Estado do Rio Grande do Sul – PRÓ-CULTURA.

Confira a programação completa do evento nos cards disponíveis em anexo: