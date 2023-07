Câmara aprova 50 mil para realização do Congresso do MTG em Alegrete

O evento será no CTG Farroupilha e tem envolvimento direto da Prefeitura, por meio da diretoria de cultura e apoiadores. Na última sessão ordinária da Câmara neste primeiro semestre, dia 10, foi aprovado o recurso de 50 mil reais para realização deste evento em Alegrete.

O Congresso vai reunir tradicionalistas, pesquisadores, estudiosos e amantes da cultura gaúcha para debater e refletir sobre temas relevantes relacionados à tradição e ao folclore do Rio Grande do Sul. Nesta edição do Congresso, o tema para reflexão será o centenário da Revolução Federalista, um marco histórico registrado no RS. A escolha desse tema demonstra a importância de compreender e valorizar a história da luta pelos direitos sociais no Rio Grande do Sul, enriquecendo o debate e a reflexão durante o encontro.

A expectativa é de que aproximadamente 500 pessoas, representando 30 regiões tradicionalistas do Rio Grande do Sul, participem do Congresso. Com um número tão expressivo de participantes, é esperado que a cidade receba um grande fluxo de visitantes, o que certamente impactará a ocupação dos hotéis e restaurantes locais. A economia local também deve ser beneficiada disse Cléo Trindade tradicionalista envolvido diretamente com as causaa da cultura do nosso Estado.

