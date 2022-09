Câmara aprova taxa de Vigilância Sanitária no abate de animais

Na sessão da Câmara de Vereadores do dia 26, além de outras pautas, foi levado a votação o pagamento por parte de produtores à Vigilância Sanitária, no abate de animais e derivados destinados a exportação.

Essa Lei foi criada em 2020 pela Prefeitura visando os fiscais sanitários que atuam no Frigorífico Marfrig que são servidores municipais. Como prestam serviço a um orgão federal (MAPA) a Prefeitura não tem como justificar esse pagamento por meio do Município.

Na sessão ordinária do dia 26 essa pauta foi aprovada pelos vereadores.

O valor da taxa, de acordo com a Lei 0092 de 2022 fica fixado por cabeça de gado constante da capacidade de abate do sujeito passivo tributário, ficando o Poder Executivo, autorizado a regulamentar via Decreto Municipal a taxa de fiscalização sanitária de abate de animais.

Os fiscais sanitários do Município atuam junto ao Marfrig em toda a linha de produção que é destinada à exportação.