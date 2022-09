Grupo de Apoio à Brigada Militar tem novos dirigentes

Na última semana, o Grupo de Apoio a Brigada Militar de Alegrete (GAB-ALE) promoveu a eleição, nomeação e posse de sua nova diretoria, que atuará na gestão do Grupo no biênio 2022/2024. Após edital publicado em órgãos públicos, foi conduzida a presidência a Aline Alexandre Bukowski.



O Grupo de Apoio a Brigada Militar é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, que tem como principal objetivo dar apoio e suporte à Corporação local, com projetos que visam contribuir com a continuidade e melhoramento do trabalho da Brigada Militar no município.



Também ocorreu na semana anterior a prestação de contas da gestão substituída, por intermédio da presidente Fabiane Pilecco. Ela esteve à frente do GAB desde o ano de 2018, entretanto, já trabalhava em conjunto com os demais integrantes para a reativar o Grupo, que é de grande relevância para que a BM, melhor equipada e aparelhada, possa realizar suas atividades.



A gestão anterior tinha a seguinte composição:

Presidente: Fabiane Segabinazi Pilecco

Tesoureiro: Lúcia Loebler

Secretário: Ângelo Pietro

Já a atual:

Presidente: Aline Bukowski

Tesoureiro: Cristian Bitencourt

Secretário: Ademir Lopes da Silva